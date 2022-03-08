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Російський канал цензурував трансляцію матчу Бундесліги

Сьогодні 13:41 291 0
Німецький чемпіонат підтримав Україну
Російський канал цензурував трансляцію матчу Бундесліги

Джерело - sport.ua.

Російський канал Матч ТВ цензурував картинку матчу чемпіонату Німеччини.

Зазначимо, що керівництво Бундесліги вирішило перефарбувати логотип Німецької футбольної ліги (DFL) у кольори українського прапора на знак солідарності з Україною. На Матч ТБ логотип показали у традиційних червоно-чорних кольорах.

Представники Німецької футбольної ліги побачили різницю в картинці і розцінили це як цензуру. Таким чином, німецька сторона готова розірвати контракт із російським каналом.

Також DFL збирається направити гроші, які цього сезону отримає від Росії за трансляцію матчів, на гуманітарну допомогу Україні, йдеться про мільйон євро.

Ось такий вигляд зараз має лого Бундесліги, яке вирішили цензурувати росіяни:

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