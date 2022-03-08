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Насьйональ запрошує Карлоса де Пену

Сьогодні 14:47 209 0
Уругвайський клуб хоче, щоб досвідчений вінгер тренувався з їхньою першою командою
Насьйональ запрошує Карлоса де Пену
#Динамо Київ

Джерело - sport.ua.

Насьйональ з Монтевідео зробив пропозицію 29-річному уругвайському вінгеру Динамо Карлосу де Пені тренуватися з першою командою клубу.

Про це повідомляє El Pais.

Після початку російсько-української війни де Пена відбув на батьківщину, проте його контракт до 31 грудня все ще належить Динамо.

Не виключається, що Насьйональ спробує в майбутньому підписати з де Пеною повноцінний контракт, але поки що йдеться лише про можливість тренуватися з першою командою.

Напередодні ФІФА ухвалила рішення про призупинення контрактів легіонерів із клубами УПЛ до 30 червня цього року. Також організація відкрила спеціальне трансферне вікно для українських клубів, яке працюватиме до 7 квітня.

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