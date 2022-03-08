Динамо розпочало реалізацію програми з гуманітарної допомоги лікарням

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо розпочало реалізацію з гуманітарної допомоги українським лікарням.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш клуб розпочав реалізацію гуманітарної програми допомоги українським лікарням. ФК Динамо здійснює благодійне фінансування лікарень, що допомагають пораненим під час військових дій", - йдеться у заяві киян.

Окрім того, програма передбачає фінансову підтримку дитячих будинків. Клуб відзначає, що людям зараз не вистачає продуктів, води та медикаментів.

Раніше повідомлялося, що сім'ї гравців Динамо евакуйовані до Румунії.