Шовковський: Немає прощення тим, хто розпочинає війну, прикриваючись миром

Колишній голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський висловився про злочинні дії росіян на нашій землі.

"Ніколи не було і ніколи не буде більш ціннішого у світі за життя людини! Життя наших батьків і наших дітей! І ніколи не буде прощення тому, хто, прикриваючись миром розпочинає війну. Як "той" цю війну не називав би.

Той" назавжди увійде в історію, але не так, як хотів би. І ім'я "того" назавжди буде асоціюватися з найгіршими покидьками цього світу. Хто не пам'ятає своєї історії й не робить висновків, той буде знов і знов повторюватиме одні й ті самі помилки, і у того ніколи не буде майбутнього! Ніщо в цьому світі не пройде безслідно.

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава українцям!", - зазначив Шовковський.