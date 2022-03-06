Шахтар може продати Фернандо Аталанті

Перший легіонер полишає Україну

Джерело - Чемпіон.

Форвард донецького Шахтаря Фернандо може перейти до італійської Аталанти.

Про це повідомляє Stop and Goal.

УАФ готова відкрити спеціальне трансферне вікно, завдяки якому гравці українських клубів матимуть змогу виїхати за кордон.

Клубу Руслана Маліновського терміново потрібен нападник через травми основних Дувана Запати та Луїса Муріеля. Головний тренер Аталанти Джанп'єро Гасперіні зацікавлений у бразильському нападнику Шахтаря.

Фернандо у цьому сезоні зіграв у 14 матчах в усіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 2 асисти. "Шахтар" придбав гравця влітку 2018 року у Палмейраса за 5 з половиною мільйонів євро.