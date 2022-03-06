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Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1

Вчора 23:56 1050 0
Результати 27 туру Ліги 1
Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися сім матчів 27 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 6 березня

Сент-Етьєн - Мец 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Буанга

Бордо - Труа 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Поуссін (авт), 0:2 - 87 Мозіба (пен)

Нант - Монпельє 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Коло, 2:0 - 90+2 Гюббельс

Реймс - Страсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Белегарб, 1:1 - 84 Каюсте

Ренн - Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Буріжо, 2:0 - 87 Лаборд

Лілль - Клермон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Бамба, 2:0 - 71 Девід, 3:0 - 84 Челік, 4:0 - 90 Жегрова

Марсель - Монако 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Мартінш

Раніше ПСЖ на виїзді поступився Ніцці.

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