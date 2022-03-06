Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1

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Відбулися сім матчів 27 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 6 березня
Сент-Етьєн - Мец 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Буанга
Бордо - Труа 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Поуссін (авт), 0:2 - 87 Мозіба (пен)
Нант - Монпельє 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Коло, 2:0 - 90+2 Гюббельс
Реймс - Страсбург 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 69 Белегарб, 1:1 - 84 Каюсте
Ренн - Анже 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Буріжо, 2:0 - 87 Лаборд
Лілль - Клермон 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Бамба, 2:0 - 71 Девід, 3:0 - 84 Челік, 4:0 - 90 Жегрова
Марсель - Монако 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Мартінш