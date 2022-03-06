Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:22 15845
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:38 7047
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
Вчора 22:55 947
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
Вчора 22:37 642
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
Вчора 22:11 754
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
Вчора 09:44 7602
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
Вчора 09:25 3102
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
Вчора 09:13 788 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
Вчора 08:50 1120
Вовчинський виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Вчора 07:39 1124
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Президент УАФ закликав якнайшвидше закрити небо над Україною

Сьогодні 12:12 221 0
Андрій Павелко прокоментував напад Росії
Президент УАФ закликав якнайшвидше закрити небо над Україною
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко колег-керівників національних асоціацій посприяти у закритті неба над Україною.

Про це функціонер розповів у Facebook.

"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів в країнах Європи та усього світу. Я дуже вдячний вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей і жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною!

Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади і військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення! Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах і селах України. Зараз вони знаходяться під постійним прицілом і бомбардуваннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей "страшний сон" закінчився.

Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною власного життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднана навколо президента Володимира Зеленського і віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо навалу російського фашизму, яка вбиває і руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їх просування до кордонів Європи і всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною – це безпека всього світу! Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму! Слава Героям! Слава Україні!" – написав Павелко.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Важливо: Росія веде війну проти України

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії 1826 1
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 11554 2
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 15845
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 7047
Прометей розпустив усі команди та знявся із розіграшу Ліги чемпіонів Прометей розпустив усі команди та знявся із розіграшу Ліги чемпіонів 1643
Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші 1496
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23125
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26090 2
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17521
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 113697
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11161
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7357