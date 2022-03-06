Президент УАФ закликав якнайшвидше закрити небо над Україною

Андрій Павелко прокоментував напад Росії

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко колег-керівників національних асоціацій посприяти у закритті неба над Україною.

Про це функціонер розповів у Facebook.

"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів в країнах Європи та усього світу. Я дуже вдячний вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей і жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною!

Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади і військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення! Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах і селах України. Зараз вони знаходяться під постійним прицілом і бомбардуваннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей "страшний сон" закінчився.

Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною власного життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднана навколо президента Володимира Зеленського і віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо навалу російського фашизму, яка вбиває і руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їх просування до кордонів Європи і всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною – це безпека всього світу! Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму! Слава Героям! Слава Україні!" – написав Павелко.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Важливо: Росія веде війну проти України