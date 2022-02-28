Ірландія відмовилася від матчів з Росією

Футбольна асоціація Ірландії виступила із заявою у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну.

Про це повідомляє FAI.

Збірна Ірландії відмовилася від матчів проти Росії.

"FAI висловила повну та беззаперечну підтримку Українській асоціації футболу та підтвердила, що жодна ірландська команда не гратиме проти Росії на будь-якому рівні до подальшого повідомлення. На знак солідарності Авіва-Стедіум сьогодні о 19:00 підсвітлять у кольорах українського прапора", - йдеться у заяві.