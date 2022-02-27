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Луческу: Українці будуть боротися і чинити опір ще довго

Сьогодні 16:13 324 0
Мірча Луческу прокоментував вторгнення Росії в Україну
Луческу: Українці будуть боротися і чинити опір ще довго
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу відреагував на війну Росії проти України.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Моя дружина Неллі та члени родини, побачивши кадри по телевізору, кілька днів благали мене повернутися. Я зробив це неохоче, після розмови з президентом клубу та футболістами. Я перебуваю з ними у постійному контакті, я мав знайти спосіб відвезти їх з Києва, особливо гравців із сім'ями: у багатьох є кілька дітей.

У нас були збори в Іспанії та Туреччині, звідки ми повернулися в суботу і тренувалися до четверга. У ситуації, що склалася, найскладнішим є почуття страху. У мене ніколи такого не було.

На базі Динамо не було телебачення. Українське телебачення не хотіло турбувати населення та не транслювало кадрів війни. Інформація прийшла до мене від близьких з Румунії та багатьох друзів по всьому світу, навіть з Брешії.

Ми їхали вночі і перші 100 кілометрів швидкість не перевищувала 20 кілометрів на годину. Метою було дістатися кордону з Молдовою, де ми виявили чергу у 5 кілометрів. Ми провели у дорозі майже добу, щоб подолати 500 кілометрів, але це був єдиний спосіб уникнути ризиків".

Українці – горда нація, вони дуже прив'язані до своєї землі. Я можу гарантувати, що вони будуть боротися і чинити опір ще довго. Народ Росії, я певен, проти війни. Я бачив кадри з демонстраціями у Москві та Санкт-Петербурзі: цю операцію в Україні розпочав президент Путін, а не народ Росії. Сподіваюся на перемир'я і на те, що дипломатія зробить те, що має зробити. Я не можу дочекатися моменту, коли повернуся до Києва та відновлю роботу з Динамо, хоча я й не знаю, коли це станеться.

Але не кажіть мені, що я повернувся в Румунії до нормального життя, це неправильно. Головою та серцем я у Києві, я зі своїми гравцями та з усіма, хто там залишився. Я знаю, що тренери Шахтаря намагалися виїхати з України потягом через Польщу, але це в них не вийшло. Мені пощастило більше, але я з ними. І з тими, хто залишається у Києві", - сказав Луческу.

Раніше Україну залишив тренерський штаб Динамо на чолі з Мірчею Луческу, а також гравці Шахтаря Манор Соломон та Тете.

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