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Шевченко: Ми у Лондоні спілкуємся на рівні уряди, щоб допомогти армії

Сьогодні 12:38 310 0
Шевченко: Ми у Лондоні спілкуємся на рівні уряди, щоб допомогти армії
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Українці в Лонодні виходять на вулиці та вимагають в британського уряду допомгти Україні у війні з Росією.

Про це розповів екстренер збірної України Андрій Шевченко.

"Мої мама та сестра під Києвом, все нормально, але те, що відбувається – це жах. Я хочу сказати слова підтримки та подяки сказати нашій українській доблесній армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні, відстоюють наші інтереси та роблять усе для того, щоб ми вистояли. Ви мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми".

  Росія веде війну проти України

"Я тут, у Лондоні, тут відбувається багато протестів, ми спілкуємося тут на рівні уряду, щоб організувати допомогу, яка потрібна нашій армії, нашим людям, щоб зробити все можливе", – сказав Шевченко.

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