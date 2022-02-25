Де Дзербі: Страшенно переживаю за українських футболістів

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі переймається долею молодих українських футболістів.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі Radio Deejay.

"Я страшенно переживаю за українських футболістів. Хтось тут один, когось можуть призвати до армії, навіть 18-20-річних. Ми поїдемо додому, а вони візьмуться за зброю? Мене зводить з розуму те, що я нічим не можу їм допомогти. Ті, хто не розуміється на футболі, у побудові команди, у тому, що таке відповідальність, можуть прийняти мене за зануду, але мені шкода бачити своїх хлопчиків такими.

В останні дні на напад чекали всі, мабуть, крім України. Тут такого ніхто не очікував. Я не знаю, чи думали вони про щось інше, але ніхто не міг уявити собі такого. Два дні тому, о 22:00, мені підтвердили, що на 70% наступний матч чемпіонату буде зіграний у Харкові. Посольство переконувало нас поїхати, але ніхто цього не зробив. Я тренер доти, доки чемпіонат не призупинять… У клубі мене заспокоїли, сказавши, що це медійний галас. Інакше я вже із задоволенням повернувся б додому", - сказав Де Дзербі.