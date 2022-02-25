Маліновський - кандидат на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Аталанта з дублем Руслана Маліновського розгромила Олімпіакос у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українець потрапив до списку кандидатів кандидат на звання найкращого гравця тижня у ЛЄ.