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Маліновський - кандидат на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Сьогодні 09:01 262 0
Маліновський - кандидат на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи
#Аталанта, #Ліга Європи, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта з дублем Руслана Маліновського розгромила Олімпіакос у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українець потрапив до списку кандидатів кандидат на звання найкращого гравця тижня у ЛЄ.

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