Маліновський - кандидат на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Аталанта з дублем Руслана Маліновського розгромила Олімпіакос у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Українець потрапив до списку кандидатів кандидат на звання найкращого гравця тижня у ЛЄ.
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Джерело - Чемпіон.
Аталанта з дублем Руслана Маліновського розгромила Олімпіакос у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Українець потрапив до списку кандидатів кандидат на звання найкращого гравця тижня у ЛЄ.