В Англії закликали клуби до бойкоту фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Джерело - football.ua.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів, якщо він відбудеться у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє The Telegraph.
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УЄФА, попри на агресію РФ проти України, не планує переносити фінал Ліги чемпіонів, запланований у Санкт-Петербурзі до іншого місця.
Зараз у Лізі чемпіонів продовжують виступи чотири англійські клуби: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, матч Динамо у Юнацькій лізі УЄФА перенесли.