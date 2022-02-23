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В Англії закликали клуби до бойкоту фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Сьогодні 17:39 167 0
До бойкоту фіналу Ліги чемпіонів у Росії закликав міністр закордонних справ Великої Британії
В Англії закликали клуби до бойкоту фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - football.ua.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів, якщо він відбудеться у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Telegraph.

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УЄФА, попри на агресію РФ проти України, не планує переносити фінал Ліги чемпіонів, запланований у Санкт-Петербурзі до іншого місця.

Зараз у Лізі чемпіонів продовжують виступи чотири англійські клуби: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, матч Динамо у Юнацькій лізі УЄФА перенесли.

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