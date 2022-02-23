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Півзахисник Сан-Паулу не бажає переходити до Динамо

Сьогодні 11:09 218 0
Гомес боїться переїжджати в Україну
Півзахисник Сан-Паулу не бажає переходити до Динамо
#Динамо Київ, #Ігор Гомес

Джерело - sport.ua.

22-річний атакувальний півзахисник Сан-Паулу Ігор Гомес, активний інтерес до якого виявляє київське Динамо, може відмовитись від трансферу в Україну.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Гомес серйозно побоюється переїжджати до Києва через ризик повномасштабної війни між Україною та Росією.

Офіційної пропозиції від Динамо у Сан-Паулу поки що немає, проте відомо, що кияни розглядали можливість літнього трансферу хавбека.

Очевидно, що до літа ситуація може змінитись на краще, проте прямо зараз Ігор Гомес та його агенти серйозно налякані, хоча раніше розраховували розпочати попередні консультації з представниками Динамо.

Напередодні Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ.

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