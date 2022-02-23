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Кортес: Нам необхідно бачити молодих футболісток у команді

Сьогодні 09:55 119 0
Фахівець прокоментував підопічних на турнірі Turkish Women’s Cup 2022
Кортес: Нам необхідно бачити молодих футболісток у команді
#Луїс Кортес

Джерело - УАФ.

Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес задоволений виступом своїх підопічних на турнірі Turkish Women’s Cup 2022, на якому українки здобули три перемоги.

Про це заявив фахівець.

"Не буває простих ігор. Усі матчі були складними іспитами для нас. Але я щасливий, адже ми перемогли. Ми виграли всі три поєдинки й не пропустили жодного м’яча. Це дуже важливо для нас, адже свідчить про те, що ми виконали хорошу роботу в захисті. Звичайно, хотілося б, щоб команда забивала частіше. Але ми виграли всі матчі, а це - найважливіше.

Нам необхідно бачити молодих футболісток у команді. Вони - наше майбутнє. І ми повинні переглядати їх у тренувальному процесі, розуміти їхній рівень. Мені сподобався їхній сьогоднішній виступ. Молоді гравці, які вперше грали в національній команді, чудово попрацювали. Особливо я тішуся від того, що Юлія та Інна забили м'ячі. Вони заслужили на цю винагороду.

Нам належить вибрати 23-х футболісток на квітневий тренувальний збір, і це буде непростий вибір. Усі гравці, які працювали на поточному зборі (а їх було 31), показали хороший рівень. Але моя робота як тренера - прийняти фінальне рішення. Ми будемо готуватися до матчів із Шотландією та Угорщиною. На нас чекають важкі поєдинки. Але я сподіваюся на успіх у них, адже ми гратимемо вдома перед рідними вболівальниками, і їхня підтримка буде дуже важливою для нас", - сказав Кортес.

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