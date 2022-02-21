Заваров: Ніхто із нинішнього Динамо не претендував би на місце у команді 1986 року

З нинішніх гравців Динамо тне грав би у складі київського клубу у 1986 року.

Про це заявив колишній гравець киян Олександр Заваров.

"Усім футболістам, які зараз у Динамо, потрібно дуже багато працювати та трохи опуститися на землю. Мені подобався Вербич - такий він футбольний, це відчувалося. Він трохи здувся.

Чия гра приносить задоволення? Гаразд, Бущан.

Хто із нинішнього Динамо зміг би претендувати на місце у складі команди 1986 року? Ніхто", - сказав Заваров.