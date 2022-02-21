Заваров: Ніхто із нинішнього Динамо не претендував би на місце у команді 1986 року

Джерело - Чемпіон.
З нинішніх гравців Динамо тне грав би у складі київського клубу у 1986 року.
Про це заявив колишній гравець киян Олександр Заваров.
"Усім футболістам, які зараз у Динамо, потрібно дуже багато працювати та трохи опуститися на землю. Мені подобався Вербич - такий він футбольний, це відчувалося. Він трохи здувся.
Чия гра приносить задоволення? Гаразд, Бущан.
Хто із нинішнього Динамо зміг би претендувати на місце у складі команди 1986 року? Ніхто", - сказав Заваров.
1986-го Динамо тренував Валерій Лобановський. Команда здобула Кубок володарів кубків, виграла чемпіонат та Суперкубок СРСР, а Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч.