Реал занепокоєний спробами ПСЖ продовжити контракт з Мбаппе

Парижани запропонували новий контракт французу

Джерело - 90min.

Керівництво Реала попередило нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, що якщо той не приєднається до команди найближчого літа, то надалі спроб підписати француза вже не буде.

Про це повідомляє 90min.

"Вершкові" стурбовані спробами ПСЖ продовжити контракт з форвардом.

Парижани запропонували французу угоду на 2 роки з "астрономічною" зарплатою, і мадридці такі гроші запропонувати не зможуть.

В іспанському клубі переконані, що з Мбаппе є усна угода про перехід наприкінці сезону, але розуміють, що не виключений варіант, за якого Мбаппе все ж таки продовжить контракт із нинішньою командою.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче, щоб ПСЖ будував проєкт навколо нього.