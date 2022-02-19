Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Українець Олександр Зінченко залишився у запасі "містян".

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.