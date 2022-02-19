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Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Тоттенгемом

Сьогодні 19:08 54 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Тоттенгемом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Українець Олександр Зінченко залишився у запасі "містян".

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Зображення

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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