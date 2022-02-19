Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Українець Олександр Зінченко залишився у запасі "містян".
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Українець Олександр Зінченко залишився у запасі "містян".
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.