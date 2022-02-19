Півзахисник Барселони щасливий у каталонському клубі

Джерело - The Guardian.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг хотів би виграти більше трофеїв у клубі.

Про це він розповів порталу The Guardian.

"Я дуже радий, що я перебуваю в Барселоні: я хотів опинитися тут з юних років, так що в цьому сенсі моя мрія збулася", - заявив хавбек.

Актуально: Де Йонг хоче залишитися у Барселоні

"Але, звичайно, мені хотілося б виграти більше трофеїв, ніж ми виграли за перші два роки. Я очікував більшого у цьому плані, скажімо так. Але в іншому я дуже щасливий тут і, сподіваюся, так буде ще багато років", - сказав де Йонг.

Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.