Джерело - The Guardian.
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг хотів би виграти більше трофеїв у клубі.
Про це він розповів порталу The Guardian.
"Я дуже радий, що я перебуваю в Барселоні: я хотів опинитися тут з юних років, так що в цьому сенсі моя мрія збулася", - заявив хавбек.
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"Але, звичайно, мені хотілося б виграти більше трофеїв, ніж ми виграли за перші два роки. Я очікував більшого у цьому плані, скажімо так. Але в іншому я дуже щасливий тут і, сподіваюся, так буде ще багато років", - сказав де Йонг.
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