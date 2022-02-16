Джерело - Чемпіон.
Міланський Інтер зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами.
Актуально: Інтер - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE
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Джерело - Чемпіон.
Міланський Інтер зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами.
Актуально: Інтер - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE