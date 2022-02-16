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Мане та Салах - у старті Ліверпуля на матч з Інтером

Сьогодні 20:58 121 0
Визначилися склади команд у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Мане та Салах - у старті Ліверпуля на матч з Інтером
#Інтер, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами.

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  АктуальноІнтер - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE

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