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Араухо пропустить матч Барселони з Наполі через травму

Сьогодні 17:00 136 0
Поєдинок відбудеться завтра, 17 лютого, о 19:45
Араухо пропустить матч Барселони з Наполі через травму
#Араухо, #Барселона, #Ліга Європи, #Наполі

Джерело - Marca.

Захисник Барселони Рональд Араухо пропустить перший матч за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи проти Наполі.

Про це повідомляє Marca.

22-річний гравець, який отримав травму у матчі з Еспаньолом (2:2), не тренувався сьогодні у загальній групі.

  АктуальноБарселона - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE

Є ймовірність, що уругваєць встигне відновитися до недільного матчу чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Поєдинок Барселона - Наполі відбудеться 17 лютого о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона та Наполі обговорюють трансфер Депая.

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