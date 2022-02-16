Араухо пропустить матч Барселони з Наполі через травму

Джерело - Marca.
Захисник Барселони Рональд Араухо пропустить перший матч за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи проти Наполі.
Про це повідомляє Marca.
22-річний гравець, який отримав травму у матчі з Еспаньолом (2:2), не тренувався сьогодні у загальній групі.
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Є ймовірність, що уругваєць встигне відновитися до недільного матчу чемпіонату Іспанії проти Валенсії.
Поєдинок Барселона - Наполі відбудеться 17 лютого о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, Барселона та Наполі обговорюють трансфер Депая.