Араухо пропустить матч Барселони з Наполі через травму

Поєдинок відбудеться завтра, 17 лютого, о 19:45

Джерело - Marca.

Захисник Барселони Рональд Араухо пропустить перший матч за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи проти Наполі.

Про це повідомляє Marca.

22-річний гравець, який отримав травму у матчі з Еспаньолом (2:2), не тренувався сьогодні у загальній групі.

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Є ймовірність, що уругваєць встигне відновитися до недільного матчу чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Поєдинок Барселона - Наполі відбудеться 17 лютого о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона та Наполі обговорюють трансфер Депая.