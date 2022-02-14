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Челсі зібрав максимальну кількість найпрестижніших клубних трофеїв

Сьогодні 11:09 70 0
Челсі зібрав максимальну кількість найпрестижніших клубних трофеїв

Джерело - Чемпіон.

12 лютого відбувся найгучніший у цьому році футбольний матч – фінал клубного чемпіонату світу. Цього разу трофей розіграли Челсі, офіційним беттінг партнером якого є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, та бразильський Палмейрас.

З цієї нагоди у PM Hall пройшов івент, гостями якого стали багато знаменитостей, які прийшли подивитися пряму трансляцію матчу. Зокрема, легендарний голкіпер Олександр Шовковський, відомий футбольний журналіст Ігор Циганик, ведучим події став Анатоліч.

Атмосфера вечора вийшла по-справжньому футбольному, адже його учасниками стали також представники офіційного фан-клубу Челсі в Україні. Для них ця подія стала особливою, адже їх команда раніше не вигравала клубний чемпіонат світу. Челсі брав Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА, всі національні трофеї, але тепер до цього списку нарешті можна додати й цю престижну нагороду.

Хоча, здобути її було непросто. Челсі забив першим, але Палмейрас зміг зрівняти рахунок. І лише за кілька хвилин до закінчення додаткового часу та серії пенальті лондонці знову вийшли вперед та втримали перевагу до фінального свистка.

Разом з усією Англією цю перемогу як слід відсвяткували й в Києві. Тим самим нагадавши, як у нас люблять футбол і як вміють вболівати навіть поза стадіоном. Такі події Parimatch Ukraine влаштовує вже не вперше і кожного разу це стає більш захопливо.

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