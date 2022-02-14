Аллегрі назвав фаворита у боротьбі за чемпіонство у Серії А

Массіміліано Алеггрі поділився думкою про боротьбу за титул

Перемогу у поточному розіграші Серії А має здобути Інтер.

Про це розповів головний тренер Ювентуса Массіміліано Алеггрі.

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"При всій повазі до Мілана та Наполі, Інтер виграє скудетто, тому що вони найсильніша команда. Ювентус втратив занадто багато очок на початку чемпіонату, тому з цієї причини ми сильно відстаємо", - відзначив Аллегрі.

У турнірній таблиці Серії А лідирує Мілан, набравши 55 балів. Інтер розташувався на другому рядку, маючи на одне очко менше при матчі у запасі. На третій позиції розташувався Наполі (53 очки). Ювентус йде на четвертому рядку, маючи 46 балів.

Раніше Аллегрі оцінив гол Маліновського.