Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 11:08 2011
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 204
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 190710
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
Сьогодні 08:13 938
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 4077
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1803
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 380
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 339
Шалений гол Маліновського приніс Аталанті нічию з Ювентусом, Мілан обіграв Сампдорію Супряги. Результати 25 туру Серії А
Вчора 23:38 1875
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 23:24 35519
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Маліновський отримав високу оцінку за матч з Ювентусом

Сьогодні 11:11 77 0
Українець Руслан Маліновський забив єдиний гол Аталанти у важливому поєдинку з Ювентусом.
Маліновський отримав високу оцінку за матч з Ювентусом
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - sofascore.com.

Аталанта зіграла внічию з Ювентусом у 25 турі Серії А.

Про це повідомляє SofaScore.

Актуально: Аталанта - Ювентус 1:1. Огляд матчу

Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 60-й хвилині і встиг відзначитися розкішним голом з далекої відстані. Руслан встиг зробити 15 пасів (88% точність), один з яких – ключовий. Українець виграв 4 з 5 єдиноборств, один раз обіграв суперника та завдав одного удару в площину воріт, який став результативним. У пасиві Маліновського три втрати м'яча.

У підсумку Маліновський отримав високий бал за матч – 7.6. Вище лише в одного партнера українця Тена Копмайнерс та трьох гравців Ювентуса – Дібали, Де Лігта і Даніло.

Раніше Аллегрі оцінив гол Маліновського.

Коментарі ()
Популярне зараз
Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона 10603 5
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50567
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35519
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 100500
Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище 17254
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 190710
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 11603
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6442 5
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9866
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36079
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 25936
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2236 2