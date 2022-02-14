Маліновський отримав високу оцінку за матч з Ювентусом

Українець Руслан Маліновський забив єдиний гол Аталанти у важливому поєдинку з Ювентусом.

Аталанта зіграла внічию з Ювентусом у 25 турі Серії А.

Про це повідомляє SofaScore.

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Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 60-й хвилині і встиг відзначитися розкішним голом з далекої відстані. Руслан встиг зробити 15 пасів (88% точність), один з яких – ключовий. Українець виграв 4 з 5 єдиноборств, один раз обіграв суперника та завдав одного удару в площину воріт, який став результативним. У пасиві Маліновського три втрати м'яча.

У підсумку Маліновський отримав високий бал за матч – 7.6. Вище лише в одного партнера українця Тена Копмайнерс та трьох гравців Ювентуса – Дібали, Де Лігта і Даніло.

Раніше Аллегрі оцінив гол Маліновського.