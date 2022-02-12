Ворскла поступилась Атирау у котрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Ворскла поступилась Атирау на зборах у Туреччині.
Український клуб поступився з рахунком 1:2.
Контрольний матч
12 лютого
Ворскла - Атирау 1:2
Нагадаємо, Ворскла орендувала хавбека збірної Естонії Ващука.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Ворскла поступилась Атирау на зборах у Туреччині.
Український клуб поступився з рахунком 1:2.
Контрольний матч
12 лютого
Ворскла - Атирау 1:2
Нагадаємо, Ворскла орендувала хавбека збірної Естонії Ващука.