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Ворскла поступилась Атирау у котрольному матчі

Сьогодні 17:25 90 0
Поразка Ворскли на зборах у Туреччині
Ворскла поступилась Атирау у котрольному матчі
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла поступилась Атирау на зборах у Туреччині.

Український клуб поступився з рахунком 1:2.

Контрольний матч

12 лютого

Ворскла - Атирау 1:2

Нагадаємо, Ворскла орендувала хавбека збірної Естонії Ващука.

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