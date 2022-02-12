Матеу Алемані розповів про відхід Мессі з Барселони

Джерело - Mundo Deportivo.

Відхід Ліонеля Мессі з Барслеони не став сюрпризом для керівництва каталонців.

Про це заявив директор Барси Матеу Алемані.

"Відхід Лео Мессі, на жаль, не був сюрпризом для нас. Такою була реальність на той момент. Ми вирішили, що клуб вищий за будь-яку людину. Ми багато втратили на рекламі". - заявив функціонер.

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"Якщо нам доведеться продавати гравців через фінансові проблеми, то футболісти з Ла Масії – останні, з ким ми розлучимося. Це майбутнє нашого клубу, вони входять до наших планів", - сказав Алемані.

Нагадаємо, Ла-Ліга відхилила апеляцію Барселони щодо дискваліфікації Алвеса.