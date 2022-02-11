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Ярмоленко відзначився голом та вилученням за Вест Гем U-23

Сьогодні 17:58 100 0
Ярмоленко забив гол за молодіжну команду Вест Гема
Ярмоленко відзначився голом та вилученням за Вест Гем U-23
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку Кубка Прем'єр-ліги молодіжна команда Вест Гема U-23 зіграла з Суонсі Сіті.

У стартовому складі "молотобійців" з'явився український нападник Андрій Ярмоленко, який відзначився єдиним забитим м'ячем у першому таймі.

Ярмоленко перед перервою виграв верхову боротьбу під час подачі з кутового та замкнув передачу влучним ударом головою.

Однак вже на 50 хвилині зустрічі Ярмоленко отримав пряму червону картку.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Вест Гема.

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