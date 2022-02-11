Ярмоленко відзначився голом та вилученням за Вест Гем U-23

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку Кубка Прем'єр-ліги молодіжна команда Вест Гема U-23 зіграла з Суонсі Сіті.
У стартовому складі "молотобійців" з'явився український нападник Андрій Ярмоленко, який відзначився єдиним забитим м'ячем у першому таймі.
Ярмоленко перед перервою виграв верхову боротьбу під час подачі з кутового та замкнув передачу влучним ударом головою.
Однак вже на 50 хвилині зустрічі Ярмоленко отримав пряму червону картку.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Вест Гема.
GOAL! Andriy Yarmolenko gives the U23s a lead late in the first half against Swansea City! #COYI #PLCup 1-0 (45) pic.twitter.com/xkc7qMyWdO— West Ham United (@WestHam) February 11, 2022