Райо Вальєкано - Мальорка 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано здобуло мінімальну перемогу над Мальоркою у чвертьфіналі Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
Чвертьфінал, 2 лютого
Райо Вальєкано - Мальорка 1:0 (1:0)
Нагадаємо, Лунін може грати за Реал у Ла-Лізі.
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Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано здобуло мінімальну перемогу над Мальоркою у чвертьфіналі Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
Чвертьфінал, 2 лютого
Райо Вальєкано - Мальорка 1:0 (1:0)
Нагадаємо, Лунін може грати за Реал у Ла-Лізі.