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Калиниченко: У півфіналі Україна - Росія буде неспортивна напруга

Сьогодні 07:00 166 0
Калиниченко: У півфіналі Україна - Росія буде неспортивна напруга

Джерело - Telegram.

У півфіналі чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією не вдасться уникнути політичної напруги.

Про це заявив у коментарі для телеграм-каналу "Дай УдаритЬ" колишній футболіст збірної України, який нині мешкає в Москві, Максим Калиниченко.

"Неспортивна напруга буде однозначно. Політика, на жаль, сьогодні на першому місці. Відповідно, ніхто не зможе залишити цю напругу за межами паркету. Футболісти гратимуть на перемогу і не думатимуть проти кого грають. Вони гратимуть проти суперника, а не проти якоїсь політичної сили.

Я сумніваюся, що ця гра взагалі може пройти, бо були прецеденти у пляжному футболі та й взагалі було багато прецедентів, коли команди з цих країн між собою не грали. Але тут великий турнір, півфінал, і гра, швидше за все, відбудеться, але знову ж таки це буде політизовано.

Навіть якщо все пройде без будь-яких скандалів, я сумніваюся, що щось може покращитись. Природно продовжуватимуть розводити по групах команди з Росії та України з огляду на ту політичну атмосферу, яка зараз панує між двома країнами, і те, що відбувається на кордонах цих країн. Тому я маю великі сумніви, що щось змінюватиметься в цьому плані.

Звісно я вболіватиму за Україну", - сказав колишній футболіст.

Максим Калиниченко розпочинав свою кар'єру в Дніпрі (1998-2000), звідки перебрався до московського Спратака (2000-2008). Під завісу кар'єри повернувся до України та встиг пограти за Дніпро (2008-2011) та Таврію (2011-2014).

За збірну України Калиниченко зіграв 47 матчів, у яких забив 7 голів. У складі національної команди став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.

Нагадаємо, збірна України в чвертьфіналі перемогла Казахстан (5:3) .Матч Україна - Росія відбудеться 4 лютого о 19:00 за київським часом.

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