Суркіс: Шевченко стане видатним тренером

Головного тренера Дженоа Андрія Шевченка очікує успіх у Серії А.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ.

"Шевченко може дати дуже багато італійському футболу. Він дуже досвідчений футболіст і тренер, такий шлях пройшов зі збірною, потрапив у вісімку найсильніших на чемпіонаті Європи. Тому, я думаю, що він підніме Дженоа. Головне, щоб не було хвилювань, що команда може вилетіти Я впевнений, що він стане видатним тренером.

Звичайно, я привітав його з призначенням до Дженоа. Я дуже ціную те, що він зробив для українського футболу та для Динамо", – сказав Суркіс