Джерело - Чемпіон.
У 18 турі Першої ліги Оболонь вдома поступилась Ужгороду.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.
Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 15 листопада
Оболонь - Ужгород 0:1 (0:1)
Голи:0:1 - 45 Гайдучик
Оболонь: 1. Назарій Федорівський, 4. Олексій Майданевич, 5. Олександр Осман, 6. Юрій Мате, 16. Павло Лук’янчук, 7. Артур Мурза (24. Єгор Прокопенко, 59), 10. Олег Слободян (21. Олексій Щебетун, 70), 11. Іван Матяж-к, 13. Ігор Мединський (99. Дмитро Олійник, 59), 55. Олексій Лобов, 9. Олександр Батальський (17. Сергій Суханов, 77)
Запасні: 12. Олексій Слуцький, 72. Василь Литвиненко, 2. Нікіта Глошардін, 3. Микита Безуглий, 14. Дмитро Касімов, 19. Руслан Скидан, 77. Алекс Чідомере, 88 Максим Покотилюк
Ужгород: 25. Михайло Готра, 3. Олег Допілка-к, 21. Олександр Савошко, 27. Владислав Чушенко, 69. Дмитро Сартіна, 4. Олександр Аксьонов, 7. Віктор Ряшко, 20. Василь Пиняшко, 77. Сергій Машталір (23. Владислав Шкіндер, 68), 9. Микола Гайдучик (11. Вадим Мердєєв, 78), 99. Віктор Хомченко (17. Ілля Корнєв, 89)
Запасні: 1. Вадим Ющишин, 12. Юрій Славік, 6. Андрій Вискребенцев, 8. Володимир Дуран, 13. Стефан Федак
Попередження: Дмитро Олійник, 70, Олександр Осман, 80