Шаблій відійшов від справ Маріуполя

Тепер цими справами займатиметься Даріо Срна

Джерело - Чемпiон.

Відомий агент Вадим Шаблій більше не займається справами гравців Маріуполя.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Шаблій відійшов від справ команди, а функції неофіційного куратора Маріуполя перейшли до директора з футболу Шахтаря Даріо Срни.

Відзначимо, що раніше уже публікувалася інформація про перехід до Маріуполя двох легіонерів. А ініціатором трансферу цих гравців був саме Даріо Срна, якому повинні відійти певні відсотки від наступного перепродажу футболістів. Також була інформація про те, що Даріо Срна на початку вересня здійснював візит до клубу Маріуполь для розмови з керівництвом і тренерським штабом азовців на предмет поганих результатів.

Також відомо, що керівництво маріупольського клубу продовжує довіряти головному тренеру Остапу Маркевичу, хоча з підопічними та колегами-тренерами у Маркевича-молодшого дуже непрості стосунки в плані взаєморозуміння.

Маріуполь продовжує перебувати на останньому місці турнірної таблиці УПЛ, хоча у 14-му турі здобув другу у чемпіонаті перемогу. Азовцям в Ужгороді вдалося здолати Минай з рахунком 2:0.