 Лаціо – Салернітана 3:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Лаціо – Салернітана 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 13:53 58 0
Огляд матчу Лаціо – Салернітана
#Лаціо

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі італійської Серії А Лаціо обіграло Салернітану.

Чемпіонат Італії - Серія А

12 тур, 7 листопада

Лаціо – Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Іммобіле, 2:0 - 36 Педро, 3:0 - 69 Альберто

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