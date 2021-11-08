Лаціо – Салернітана 3:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі італійської Серії А Лаціо обіграло Салернітану.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 7 листопада
Лаціо – Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Іммобіле, 2:0 - 36 Педро, 3:0 - 69 Альберто
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Джерело - Чемпіон.
У 12 турі італійської Серії А Лаціо обіграло Салернітану.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 7 листопада
Лаціо – Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Іммобіле, 2:0 - 36 Педро, 3:0 - 69 Альберто