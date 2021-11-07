Ліверпуль програв уперше за 26 матчів у всіх турнірах

Червоні посідають 4-е місце в турнірній таблиці АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 7 листопада, Ліверпуль поступився у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем Юнайтед (2:3). Безпрограшна серія Ліверпуля, що складалася з 25 матчів, була найтривалішою з 1893 року, коли клуб вступив до англійської футбольної ліги

Про це повідомляє OptaJoe.

Червоні зазнали першої за 26 матчів поразки у всіх турнірах. До матчу з Вест Гемом команда Клоппа мала 18 перемог і 7 нічиїх.

Ліверпуль став останньою командою, яка програла матч у рамках англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022.

Попередня поразка червоних датується 6 квітня 2021 року, коли підопічні Клоппа поступилися мадридському Реалу до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 (1:3).

Ліверпуль набрав 22 очки в 11 матчах і посідає 4-е місце в турнірній таблиці АПЛ.