Донецький Шахтар мав здобувати більш переконливу перемогу над Колосом у матчі 14-го туру УПЛ.

Так вважає головний тренер Роберто Де Дзербі.

"Ми дуже задоволені тим, що стали лідерами УПЛ. Але попереду стільки матчів, що ця дорога дуже довга та складна. Кожен матч складний, але сьогоднішній ми й самі ускладнили, адже у першому таймі мали забити мінімум 4-5 голів. Можливо, нам подобається залишати матч відкритим до його завершення, але маємо взяти за звичку закривати матчі достроково. Матч став відкритим, коли ми пропустили гол. І це сумно, особливо коли граєш так добре.

Пропустили гол, коли самі мали найкращий момент для взяття воріт. Це сумно. Важко було грати краще, ніж ми грали до цього моменту. Що ми могли зробити краще, то це забити 4-5 голів, тому що було багато шансів. Не хочу погано говорити про суперника, але коли є момент, ти маєш його реалізувати. Інакше – матч стане складним", - сказав Де Дзербі.