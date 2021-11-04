Скрипник назвав стартовий склад Зорі на матч з ЦСКА

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє проти софійського ЦСКА в четвертому турі Ліги конференцій.
Стартові склади команд:
Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб
Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Гладкий, Крістіан, Алефіренко
ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Юга, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо
Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатаковіч, Крастєв, Дончєв, Ахмедов, Мухар, Галабов
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, Зоря хоче обміняти Кочергіна на Аллах'яра.