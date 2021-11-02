Челсі обіграв Мальме, Вольфсбург сильніший за Зальцбург. Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
4 тур, 2 листопада
Вольфсбург - Зальцбург 2:1 (1:1)
1:0 - 3 Баку, 1:1 - 30 Вобер, 2:1 - 60 Нмеча
Мальме - Челсі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Зієш
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|1500
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Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
4 тур, 2 листопада
Вольфсбург - Зальцбург 2:1 (1:1)
1:0 - 3 Баку, 1:1 - 30 Вобер, 2:1 - 60 Нмеча
Мальме - Челсі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Зієш