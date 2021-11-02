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Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Челсі обіграв Мальме, Вольфсбург сильніший за Зальцбург. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

4 тур, 2 листопада

Вольфсбург - Зальцбург 2:1 (1:1)

1:0 - 3 Баку, 1:1 - 30 Вобер, 2:1 - 60 Нмеча

Мальме - Челсі 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Зієш

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