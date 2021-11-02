Суркіс зустрівся з президентом Барселони

Джерело - fcdynamo.com.
Напередодні матчу Динамо - Барселона відбулася дружня зустріч президентів клубів - Ігоря Суркіса та Жоана Лапорти, а також офіційних осіб УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Президенти обмінялися статуетками з емблемами своїх команд.
На вечері обговорили низку важливих питань. Проблеми іспанського та українського футболу, вплив пандемії на розвиток клубного футболу в Європі, економічна ситуація європейського футболу за нинішніх умов – ці та інші теми звучали у розмовах Суркіса, Лапорти і клубних менеджерів.