Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Визначилась форми команд

Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Барселону.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашньому біло-блакитному комплекті форми. Воротар киян проведе матч у жовтому.

У своєму основному комплекті форми зіграє у Києві і Барселона - у традиційних синьо-гранатових кольорах. Голкіпер Барси проведе гру в зеленому.

Початок матчу о 22:00.