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Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Сьогодні 17:42 268 0
Визначилась форми команд
Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони
#Динамо, #Барселона

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Барселону.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашньому біло-блакитному комплекті форми. Воротар киян проведе матч у жовтому.

У своєму основному комплекті форми зіграє у Києві і Барселона - у традиційних синьо-гранатових кольорах. Голкіпер Барси проведе гру в зеленому.

Початок матчу о 22:00.

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