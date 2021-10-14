Екстренер Челсі Ньютон: Темношкірих тренерів в АПЛ занадто мало

В Англії темношкірим тренерам дають занадто мало можливостей.

Про це заявив колишній член тренерського штабу Челсі Едді Ньютон.

"Послухайте, добре відомо, що на вищому рівні не вистачає темношкірих тренерів і менеджерів. Здорово бачити Вієра в АПЛ, але в цій лізі представлено занадто мало темношкірих тренерів, і це потрібно змінювати. Я брав медалі як гравець і тренер. Я відчуваю, що у мене повинні бути можливості, шанс отримати наступну роботу", - заявив Ньютон.