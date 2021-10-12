Грозний: Я вірю в максимальний результат для збірної України

У збірній Боснії і Герцеговини гравці досить високого рівня.

Про це сказав відомий український тренер В'ячеслав Грозний.

"Я не математик. Не можу цього сказати. Важливо інше, що збірна України вирішила головне завдання - заробила в Гельсінкі три очки. Більш того, синьо-жовті нарешті, вперше за шість матчів нинішнього відбірного турніру перемогли.

Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція. LIVE

Простих ігор, як таких, немає взагалі. У боснійців футболісти досить високого рівня. Але ми, як і всі в Україні розуміємо, що це буде, по суті, вирішальна гра. Я вірю в максимальний результат для збірної України, тоді в останньому матчі у боснійців буде не та мотивація. У синьо-жовтих хороша статистика у Львові. В такому випадку Катар стане ближче. І я дуже сподіваюся на те, що, якщо наша команда вийде у фінальний турнір, туди її повинен везти тренер, який закінчував відбірковий турнір", — зазначив Грозний.