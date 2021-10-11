Кілька футболістів київського клубу продовжують відновлення після травм

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Артем Бесєдін вже відклав милиці та займається роботою в тренажерному залі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Віталія Миколенко запалення місця кріплення привідного м'яза. В понеділок, 11 жовтня, він вперше зробив бігову роботу без тренажерного залу. Так що найближчим часом Віталій приступить до повноцінних тренувань.

У Віталія Буяльського також запалення привідного м'яза, в понеділок він вже працював нейтральним у загальній групі, тому вже скоро теж буде повноцінно тренуватися.

Артем Бєсєдін вже відклав милиці та займається роботою в тренажерному залі за індивідуальною програмою по зміцненню і нарощування м'язів коліна. Планується, що найближчим часом він зможе зняти і спеціальний брейс.

Щодо Дениса Попова, як відомо, у нього травма передньої хрестоподібної зв'язки. Загальний термін його відновлення - близько шести місяців.

Що стосується Владислава Кулача, у нього були проблеми з серцем. А також форвард переніс COVID-19, тому зараз проходить процес відновлення.

У суботу, 16 жовтня, Динамо зіграє у Львові матч чемпіонату проти команди ФК Львів, після чого буде готуватися до матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.