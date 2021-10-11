Брозович може змінити клуб

Півзахисник міланського Інтера Марцело Брозович може перейти до Мілана.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Мілан прагне замінити Брозовічем норовливу зірку команди Піолі - Франка Кессьє. Івуарієць не погоджується на запропоновані умови продовження співпраці та може покинути колектив безкоштовно. Статус вільного агента наступного літа світить і Брозовічу. Балканець досі не домовився про новий контракт із нерадзуррі, попри бажання босів Інтера втримати центрхава в команді.

У нинішньому сезоні Марцело Брозовіч провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

Раніше, Інтер може орендувати нападника Реала.