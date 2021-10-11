Яремчук: Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття

Джерело - Чемпiон.

Форварду Бенфіки і збірної України Роману Яремчуку не принципово, хто заб'є у матчі проти Боснії та Герцеговини.

Про це сказав сам футболіст.

"Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття. Спогади найкращі, тому що останній матч був історичним для нас. І мій дебютний м'яч, і все прекрасно. Ажіотаж відчувається. Відповідальність перед уболівальниками. Як уболівають у Львові... Повірте мені, ніде так не уболівають. Тому дуже велика відповідальність.

Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр

Нагороди? Я зовсім про це не думаю. Це для мене не важливо. Головне — три очки. Якщо заб'є Ярмоленко або хтось інший — мені все одно", — зазначив Яремчук.

Матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня, о 21:45 за київським часом.