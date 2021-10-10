Зураба заявили на матч з ВПК-Агро

Джерело - Чемпіон.

Кривбас підписав контракт з грузинським захисником Зурабом Гігашвілі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні Зураб вперше увійшов до заявки першої команди Кривбасу - на матч 13-го туру Першої ліги проти ВПК-Агро.

Останнім клубом Гігашвілі був російський Тамбов, за першу команду якого захисник провів дев'ять матчів. У чемпіонаті Туреччини Зураб грав за молодіжну команду Анкарагюджю.

У березні Гігашвілі дебютував за молодіжну збірну Грузії (в матчі з однолітками з Білорусі - 4:1).

Матч між ВПК-Агро і Кривбасом стартує о 15:30.