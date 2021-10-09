Мессі оцінив шанси ПСЖ на перемогу в Лізі чемпіонів

Французькому ПСЖ буде складно виграти Лігу чемпіонів в цьому сезоні.

Про це заявив нападник команди Ліонель Мессі.

"Тут все мріють про перемогу в Лізі чемпіонів. Клуб працює над досягненням цієї мети протягом декількох років і стає все ближче до неї. У нашому клубі зібрані відмінні виконавці, але ми все ще налагоджуємо зв'язки і будуємо команду.

Щоб брати значущі титули, потрібно грати як команда. Тому я кажу, що ми на крок відстаємо від цих клубів - у них більше досвіду, ніж у нас", - зазначив Мессі.