Колесніков: Найбільша мрія - домашній фінал ЛЧ Шахтар - Динамо

Функціонер хоче, щоб Україна приймала найпрестижніші турніри

Джерело - Футбол NEWS.

Почесний президент Донбасу Борис Колесніков мріє провести фінал Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та київським Динамо на НСК Олімпійський.

Про це він розповів Футбол NEWS.

"Я хотів би, щоб стадіон жив довго. І щоб наша країна приймала найпрестижніші турніри - такі, як Олімпійські ігри, чемпіонати світу та фінали єврокубків. І найголовніше, щоб українські команди, окрім збірної, грали в цих турнірах і колись зіграли домашній фінал ЛЧ Шахтар - Динамо. Це найбільша мрія", - заявив функціонер.

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"Ми вже грали з Динамо в півфіналі тоді ще Кубка УЄФА. Якщо зіграємо у фіналі ЛЧ - це буде найбільший подарунок для всього українського народу", - сказав Колесніков.

Нагадаємо, Шахтар продав уже 15000 квитків на матч Ліги чемпіонів.