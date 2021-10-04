Вірт: Нічия більше влаштувала Динамо у матчі проти Шахтаря

Динамо та Шахтар хотіли здобути перемогу у класичному.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт.

"Матч сподобався, був досить цікавим. Так, глядачі очікували забитих м'ячів. Якщо не брати до уваги відсутність голів, зустріч вийшла цікавою. Динамо створювало моменти в першому таймі, Шахтар – у другому.

Боротьба була. Нічийний результат більше влаштовував Динамо, а Шахтар хотів лише перемоги, що й показав другий тайм. Обидві команди хотіли здобути перемогу, але це лише третина чемпіонату", - розповів Вірт.