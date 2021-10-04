Петраков: Про мене говорили, що я фартовий тренер

Збірна України з футболу вже всі свої нічиї зіграла у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це заявив наставник команди Олександр Петраков.

"Що потрібно для того, щоб почати перемагати? Про мене говорили, що я фартовий тренер. А тепер, після Казахстану, незрозумілий гол Франції, останні секунди в Чехії - тепер я фартовий?

Звичайно, ми свої нічиї вже зіграли. Фінляндію влаштує нічия, нам потрібна тільки перемога, ми будемо до неї прагнути", - заявив Петраков.