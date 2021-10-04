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Петраков: Про мене говорили, що я фартовий тренер

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Перед матчами відбору ЧС-2022 з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною фахівець відповів на питання журналістів
Петраков: Про мене говорили, що я фартовий тренер
#Петраков

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу вже всі свої нічиї зіграла у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це заявив наставник команди Олександр Петраков.

"Що потрібно для того, щоб почати перемагати? Про мене говорили, що я фартовий тренер. А тепер, після Казахстану, незрозумілий гол Франції, останні секунди в Чехії - тепер я фартовий?

Звичайно, ми свої нічиї вже зіграли. Фінляндію влаштує нічия, нам потрібна тільки перемога, ми будемо до неї прагнути", - заявив Петраков.

Раніше, Петраков не побажав пояснити невиклик Маліновського до збірної України.

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