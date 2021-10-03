Динамо - Шахтар: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо прийме донецький Шахтар.
Матч розпочнеться о 19:30. Стали відомі стартові склади команд.
Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Вітіньйо, Циганков
Запасні: Бойко, Шабанов, Тимчик, Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Супряга, Антюх, Шкурін
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Педріньйо
Запасні: Трубін, Бондар, Корнієнко, Конопля, Маркос Антоніо, Тете, Мудрик, Судаков, Сікан